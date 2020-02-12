4 خطوات بسيطة لنسف دهون الفخذين
تعتبر دهون الفخدين من أصعب مناطق زيادة الوزن خاصةً عند النساء الراغبات في الحصول على قوام متناسق ورشيق .
ويؤكد الأطباء على أهمية اتباع الخطوات التالية ، لإجبار الجسم على حرق السعرات الحرارية المخزنة على شكل دهون بالفخذين وكذلك منطقة البطن ، وهي على النحو التالي :
1- اتبعي نظام غذائي صحي : فعليكي التخفيف من الدهون والنشويات ، وتناول الخضراوات والفاكهة الغنية بالألياف ، واستخدام زيت الزيتون في الطعام وتناول المكسرات لكن دون إفراط .
2- خففي من التوتر والضغط العصبي : إذ يعمل التوتر لاإرادياً على زيادة الرغبة في تناول الطعام ، فعليكي تفادي المشاعر السلبية وتنفسي بعمق واسترخاء .
3- مارسي التمارين الرياضية : ويفضل تمارين شد الجسم -3 مرات أسبوعيًا لمدة 8-10 دقائق في كل مرة، على تقوية عضلات الساقين مما يساعد على حرق الدهون .
4- نامي فترة كافية ، مدة تتراوح بين 7 إلى 9 ساعات ، ستعمل هرمونات جسمك بإنتظام ، وتحفزيه على حرق الدهون ، ويخقف ذلك أيضاً من التوتر .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1562 ] نشر منذ 45 دقيقة
الأعشى صاحب الذوق الرفيع في وصف المرأة في معلقته الشهيرة.
ودع هريرة إن الركب مرتحل … و هل تطيق وداعاً أيها الرجل
غراء فرعاء مصقولٌ عوارضها … تمشي الهوينى كما يمشي الوجي الوحل
كأن مشيتها من بيت جارتها … مر السحابة لا ريثٌ و لا عجل
ليست كمن يكره الجيران طلعتها … و لا تراها لسر الجار تختتل
يكاد يصرعها لولا تشددها … إذا تقوم إلى جاراتها الكسل
إذا تقوم يضوع المسك أصورةً … و الزنبق الورد من أردانها شمل
ما روضةٌ من رياض الحزن معشبةٌ … خضراء جاد عليها مسبلٌ هطل
يضاحك الشمس منها كوكبٌ شرقٌ … مؤزرٌ بعميم النبت مكتهل
يوماً بأطيب منها نشر رائحةٍ … و لا بأحسن منها إذ دنا الأصل
قالت هريرة لما جئت طالبها … ويلي عليك و ويلي منك يا رجل
إما ترينا حفاةً لانعال لنا … إنا كذلك ما نحفى و ننتعل
و بلدةٍ مثل ظهر الترس موحشةٍ … للجن بالليل في حافاتها زجل
جاوزتها بطليحٍ جسرةٍ سرحٍ … في مرفقيها ـ إذا استعرضتها ـ فتل
بل هل ترى عارضاً قد بت أرمقه … كأنما البرق في حافاته شعل
له ردافٌ و جوزٌ مفأمٌ عملٌ … منطقٌ بسجال الماء متصل
لم يلهني اللهو عنه حين أرقبه … و لا اللذاذة في كأس و لا شغل
فقلت للشرب في درنا و قد ثملوا … شيموا و كيف يشيم الشارب الثمل
ألست منتهياً عن نحت أثلتنا … و لست ضائرها ما أطت الإبل
كناطح صخرةً يوماً ليوهنها … فلم يضرها و أوهن قرنه الوعل
تغري بنا رهط مسعودٍ و إخوته … يوم للقاء فتردي ثم تعتزل
لا تقعدن وقد أكلتها خطباً … تعوذ من شرها يوماً و تبتهل
سائل بني أسدٍ عنا فقد علموا … أن سوف يأتيك من أبنائنا شكل
و اسأل قشيراً و عبد الله كلهم … و اسأل ربيعة عنا كيف نفتعل
إنا نقاتلهم حتى نقتلهم … عند اللقاء و إن جاروا فهم جارو وهم جهلوا
لئن قتلتم عميداً لم يكن صدداً … لنقتلن مثله منكم فنمتثل
لئن منيت بنا عن غب معركةٍ … لا تلفنا عن دماء القوم ننتقل
لا تنتهون و لن ينهى ذوي شططٍ … كالطعن يذهب فيه الزيت و الفتل
حتى يظل عميد القوم مرتفقاً … يدفع بالراح عنه نسوةٌ عجل
أصابه هندوانٌي فأقصده … أو ذابلٌ من رماح الخط معتدل
كلا زعمتم بأنا لا نقاتلكم … إنا لأمثالكم يا قومنا قتل
نحن الفوارس يوم الحنو ضاحيةً … جنبي فطيمة لا ميلٌ و لا عزل..الخ