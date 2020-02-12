4 خطوات بسيطة لنسف دهون الفخذين

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعتبر دهون الفخدين من أصعب مناطق زيادة الوزن خاصةً عند النساء الراغبات في الحصول على قوام متناسق ورشيق .

ويؤكد الأطباء على أهمية اتباع الخطوات التالية ، لإجبار الجسم على حرق السعرات الحرارية المخزنة على شكل دهون بالفخذين وكذلك منطقة البطن ، وهي على النحو التالي :

1- اتبعي نظام غذائي صحي : فعليكي التخفيف من الدهون والنشويات ، وتناول الخضراوات والفاكهة الغنية بالألياف ، واستخدام زيت الزيتون في الطعام وتناول المكسرات لكن دون إفراط .

2- خففي من التوتر والضغط العصبي : إذ يعمل التوتر لاإرادياً على زيادة الرغبة في تناول الطعام ، فعليكي تفادي المشاعر السلبية وتنفسي بعمق واسترخاء .

3- مارسي التمارين الرياضية : ويفضل تمارين شد الجسم -3 مرات أسبوعيًا لمدة 8-10 دقائق في كل مرة، على تقوية عضلات الساقين مما يساعد على حرق الدهون .

4- نامي فترة كافية ، مدة تتراوح بين 7 إلى 9 ساعات ، ستعمل هرمونات جسمك بإنتظام ، وتحفزيه على حرق الدهون ، ويخقف ذلك أيضاً من التوتر .