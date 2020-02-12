فيديو مؤثر لطفل يتيم يوصل أخته يوميا إلى المدرسة ويسأل عن مستواها

الرياض(صدى):

كرمت وزارة التعليم اليوم الأربعاء الطالب اليتيم “زايد ” الذي أبهر الجميع بإهتمامه البالغ بأخته ودوام سؤاله عن مستواها الدراسي بالمدرسة بالرغم من صغر سنه .

ووثق مقطع فيديو للطالب الذي ضرب مثالاً يُحتذى به في الإجتهاد وتحمل المسؤولية وهو يقوم بتوصيل شقيقته للمدرسة ويحمل عنها حقيبتها المدرسية ويقوم بالسؤال عنها على الدوام .

وعبر الطاقم التعليمي وأولياء الأمور عن إعجابهم بتصرف الطالب ، كما دشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج بعنوان “أخو _ اخته ” ، إحتفاءً به .