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فيديو مؤثر لطفل يتيم يوصل أخته يوميا إلى المدرسة ويسأل عن مستواها

فيديو مؤثر لطفل يتيم يوصل أخته يوميا إلى المدرسة ويسأل عن مستواها
الرياض(صدى):

كرمت وزارة التعليم اليوم الأربعاء الطالب اليتيم “زايد ” الذي أبهر الجميع بإهتمامه البالغ بأخته ودوام سؤاله عن مستواها الدراسي بالمدرسة بالرغم من صغر سنه .

ووثق مقطع فيديو للطالب الذي ضرب مثالاً يُحتذى به في الإجتهاد وتحمل المسؤولية وهو يقوم بتوصيل شقيقته للمدرسة ويحمل عنها حقيبتها المدرسية ويقوم بالسؤال عنها على الدوام .

وعبر الطاقم التعليمي وأولياء الأمور عن إعجابهم بتصرف الطالب ، كما دشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج بعنوان “أخو _ اخته ” ، إحتفاءً به .


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