فيديو مؤثر لطفل يتيم يوصل أخته يوميا إلى المدرسة ويسأل عن مستواها
كرمت وزارة التعليم اليوم الأربعاء الطالب اليتيم “زايد ” الذي أبهر الجميع بإهتمامه البالغ بأخته ودوام سؤاله عن مستواها الدراسي بالمدرسة بالرغم من صغر سنه .
ووثق مقطع فيديو للطالب الذي ضرب مثالاً يُحتذى به في الإجتهاد وتحمل المسؤولية وهو يقوم بتوصيل شقيقته للمدرسة ويحمل عنها حقيبتها المدرسية ويقوم بالسؤال عنها على الدوام .
وعبر الطاقم التعليمي وأولياء الأمور عن إعجابهم بتصرف الطالب ، كما دشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج بعنوان “أخو _ اخته ” ، إحتفاءً به .
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