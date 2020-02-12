بعد خروجه من حسابات زيدان.. مارسيلو يقترب من الرحيل عن صفوف ريال مدريد

وكالات(صدى):

يبدو أن أيام البرازيلي مارسيلو المدافع الأيسر لنادى ريال مدريد باتت معدودة داخل جدران النادي الملكي، وذلك بعد توتر علاقته بالمدير الفني للفريق الفرنسي زين الدين زيدان.

وكان مارسيو قد خسر مكانه الأساسي في تشكيل الريال على حساب الفرنسي فيرلاند ميندي، الذي تعاقد معه الريال في الصيف الماضى، من نادى ليون بناءًا على رغبه زيدان وهو الأمر الذي جعل “مارسيلو” يشعر بالضيق من اختيارات مديره الفني.

ويملك “مارسيلو” الذي سيحتفل يعبد ميلادة الـ32 في أبريل القادم عرضًا مغريا من نادي العاصمة الفرنسي باريس سان جيرمان للإنتقال إليه في الصيف المقبل.

ويتوقع أن يوافق مارسيلو، على عرض باريس في حالة استمرار جلوسة على مقاعد بدلاء النادي الملكي وعدم حصول على الفرصة الكاملة في تشكيل الريال، حسمبا أشارت تقارير صحفية أسبانية.