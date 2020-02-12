«الشورى» يوافق على تعديل بعض مواد نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية
أوضح مجلس الشورى أنه ناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع تعديل بعض مواد نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبو ساق.
وأعلن مجلس الشورى، خلال الحساب الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، عن موافقته على تعديل بعض مواد نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.
وادع[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 9 دقائق
مافي شارع في اي مدينه بالمملكه الا فيه ٥ او ٦ صيدليات وعشرة مطاعم !!!
وبعدين نشتكي من الامراض والمشاكل الاسريه !!!
لكن عدد النوادي الرياضيه لممارسة الرياضه فيها قليل في المدينه الواحده وباسعار مبالغ فيها
للاسف هذه الثقافه يجب ان تتغيير تماما
نادين[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 8 دقائق
الكل صار يطلب حاجاته الدوائيه من المواقع الالكترونيه ارخص بكثير جدا وافضل