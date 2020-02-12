«الشورى» يوافق على تعديل بعض مواد نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية

الرياض(صدى):

‏‎أوضح مجلس الشورى أنه ناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع تعديل بعض مواد نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبو ساق.

وأعلن مجلس الشورى، خلال الحساب الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، عن موافقته على تعديل بعض مواد نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.