السجن سنتين وغرامة مالية ضد المتورطين في قضية «حمزة مون بيبي»

مليكة فؤاد(صدى):

قضت المحكمة الابتدائية بمراكش في المغرب، اليوم الأربعاء، بالسجن سنتين مع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم (حوالي 10 آلاف دولار) ضد المتورطين في قضية حساب ” حمزة مون بيبي ” الشهيرة والتي تورط فيها بعض المشاهير.

وفي السياق نفسه، يتم تنفيذ الحكم ضد المراسل الصحفي محمد ضاهر ومشهورة مواقع التواصل سكينة كلامور وعدنان السكاني الملقب بـ ” صاحب الفيراري “؛ حيث طالب المجني عليهم بمبلغ 500 ألف درهم (50 ألف دولار) كتعويض مالي.

وكان حساب ” حمزة مون بيبي ” نشر تفاصيل كثيرة عن حياة مشاهير وتهديدهم وابتزازهم؛ فيما تم التحقيق مع المغنية المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، يوم الاثنين، وتمت مواجهتهما بسكينة غلامور إحدى المتهمات بالقضية.