السجن سنتين وغرامة مالية ضد المتورطين في قضية «حمزة مون بيبي»
قضت المحكمة الابتدائية بمراكش في المغرب، اليوم الأربعاء، بالسجن سنتين مع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم (حوالي 10 آلاف دولار) ضد المتورطين في قضية حساب ” حمزة مون بيبي ” الشهيرة والتي تورط فيها بعض المشاهير.
وفي السياق نفسه، يتم تنفيذ الحكم ضد المراسل الصحفي محمد ضاهر ومشهورة مواقع التواصل سكينة كلامور وعدنان السكاني الملقب بـ ” صاحب الفيراري “؛ حيث طالب المجني عليهم بمبلغ 500 ألف درهم (50 ألف دولار) كتعويض مالي.
وكان حساب ” حمزة مون بيبي ” نشر تفاصيل كثيرة عن حياة مشاهير وتهديدهم وابتزازهم؛ فيما تم التحقيق مع المغنية المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، يوم الاثنين، وتمت مواجهتهما بسكينة غلامور إحدى المتهمات بالقضية.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1562 ] نشر منذ 34 دقيقة
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كان زمان[ عدد التعليقات: 4521 ] نشر منذ 12 دقيقة
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