المحكمة العمالية لا تنظر في المنازعات قبل التسوية الودية

فهد القزيز(صدى):

أوضحت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، مدى إمكانية التوجه إلى المحكمة العمالية في المنازعات العمالية قبل اللجوء إلى التسوية الودية.

وتفاعل حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل عبر تويتر، مع أحد الاستفسارات، الذي جاء فيه: ” هل أستطيع التوجه للمحكمة العمالية مباشرة في المنازعات العمالية دون اللجوء للتسوية الودية؟ ” .

وأجاب حساب التواصل العدلي: ” لا يمكن للمحكمة العمالية النظر في المنازعة قبل إتمام مرحلة التسوية الودية لدى مكتب العمل لكونها وجوبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (117) وبتاريخ 21/2/1440 هـ.