وكيل إمارة الرياض للتنموية يرأس الاجتماع الثاني للجنة المحلية في المنطقة

محمد السعران(صدى):

نيابة عن معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبد العزيز السديري، رأس وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبد العزيز العريفي أمس الاجتماع الثاني للجنة المحلية في منطقة الرياض بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تضمنت الاطلاع على المراحل التحضيرية التي نفذتها الهيئة العامة للإحصاء تمهيداً لمشروع تعداد السعودية 2020 في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها ومراحله، ودور اللجنة المحلية في دعمه لتحقيق أهدافه.

وقدمت توصيات على الدعم والتسهيلات الممكنة لموظفي التعداد بمنطقة الرياض من كافة الجهات الحكومية والممثلين لها في اللجنة.