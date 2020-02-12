النفط يقفز مع هدوء المخاوف بشأن طلب الوقود

وكالات(صدى):

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الأربعاء في الوقت الذي أعلنت فيه الصين عن أقل عدد يومي من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد منذ أواخر يناير كانون الثاني،مما عزز آمال المستثمرين بأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم ربما يبدأ في التعافي من آثار الوباء.

وارتفع خام برنت 1.12 دولار أو ما يعادل 2.1 بالمئة إلى 55.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 0748 بتوقيت جرينتش.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا أو 1.5 بالمئة إلى 50.68 دولار للبرميل.