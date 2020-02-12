بالفيديو.. مواطنة تتهم أمانة جدة بخسارتها 3 ملايين ريال والأمانة ترد

نايف السالم(صدى):

اتهمت مواطنة تدعى عائشة المعاوي – والتي تملك مطعماً ومقهى بمحافظة جدة – البلدية، بالتسبب في خسارتها 3 ملايين ريال؛ بعد إغلاق المقهى رغم حصولها على رخصة. منذ شهر ونصف من مكتب تابع لأمانة جدة.

وأشارت خلال لقاء لها ببرنامج «يا هلا» على قناة «روتانا خليجية»، إلى أن الأمانة لم تفسر قرار الإغلاق، وأن رئيس الأمانة أخبرها أن السبب هو شكوى الجيران ومرة أخرى يقول إن المشروع تم افتتاحه في موقع سكني.

من جانبه، أفاد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي، بأن المطعم والمقهى مخالف للاشتراطات فهو يقع في فيلا سكنية داخل حي سكني، مؤكدًا أنه تم تغريم وإغلاق المكتب الذي أًصدر الرخصة.