فتاة تنصب على شركة تأجير سيارات في مبلغ ضخم بحيلة غير متوقعة

أبو ظبي(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، تواجه طالبة خليجية بالإمارات تهمة النصب والإحتيال على مكتب تأجير سيارات فارهة في مبلغ 75 ألف درهم ثمن مدة تأجيرها ، إذ يبلغ إيجارها الشهري 24 ألف درهم .

وفي التفاصيل ، فقد قامت الفتاة بإستغلال النقاب في إخفاء هويتها ، واستعانت بصورة الهوية الوطنية وصورة رخصة القيادة لفتاة أخرى تعمل موظفة ليتم توريطها في دفع المبلغ .

وبالفعل نجحت خطة الفتاة المتهمة ، واستخدمت السيارة الفارهة بلا مقابل ، فيما كانت زميلتها مطالبة بدفع المبلغ .

وقامت المجني عليها بالإبلاغ عن عدم صحة تأجيرها للسيارة ، وعليه تم التوصل للمتهمة التي استولت على مستندات شخصية لا تخصها لهذا الغرض .

وتمُثل المتهمة أمام محكمة جنايات دبي ، ليتم البت في أمرها خلال الجلسة المقبلة .