  • الأربعاء 12

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. فتاة تنصب على شركة تأجير سيارات في مبلغ ضخم بحيلة غير متوقعة

فتاة تنصب على شركة تأجير سيارات في مبلغ ضخم بحيلة غير متوقعة

فتاة تنصب على شركة تأجير سيارات في مبلغ ضخم بحيلة غير متوقعة
أبو ظبي(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، تواجه طالبة خليجية بالإمارات تهمة النصب والإحتيال على مكتب تأجير سيارات فارهة في مبلغ 75 ألف درهم ثمن مدة تأجيرها ، إذ يبلغ إيجارها الشهري 24 ألف درهم .

وفي التفاصيل ، فقد قامت الفتاة بإستغلال النقاب في إخفاء هويتها ، واستعانت بصورة الهوية الوطنية وصورة رخصة القيادة لفتاة أخرى تعمل موظفة ليتم توريطها في دفع المبلغ .

وبالفعل نجحت خطة الفتاة المتهمة ، واستخدمت السيارة الفارهة بلا مقابل ، فيما كانت زميلتها مطالبة بدفع المبلغ .

وقامت المجني عليها بالإبلاغ عن عدم صحة تأجيرها للسيارة ، وعليه تم التوصل للمتهمة التي استولت على مستندات شخصية لا تخصها لهذا الغرض .

وتمُثل المتهمة أمام محكمة جنايات دبي ، ليتم البت في أمرها خلال الجلسة المقبلة .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 93225 ] نشر منذ 37 دقيقة

خطتها كيديه فاشله ، وطاحت بشر اعمالها ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *