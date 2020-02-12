بالفيديو.. «الزعاق»: علينا برد يفطر خشوم البعارين
كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، أنه يتبقى 10 أيام على موسم ” عقرب السم ” .
وقال خالد الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” والله ياعلينا برد يفطر خشوم البعارين وهو يدل على شدة البرد المدمي لأنوف الإبل والدم له أساس في معرفة شدة البرد ” .
وأوضح ” الزعاق ” أن هناك عقرب السم وعقرب البرد، فعقرب السم بردها يقتل كما يقتل السم؛ فيما عقرب الدم يدمي ولا يقتل، مضيفًا: ” وإذا رأينا الدم يخرج من خشوم البعارين هذا دليل على شدة البرد ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93225 ] نشر منذ 8 دقائق
هههههههههههههههههههههه ..
.. بسم الله الرحمن الرحيم ..
.. كأنك مشعوذ انت وهيئتك وعصاك ابو شغنه والخربة اللي تصور فيها ..
.. بس قل لي عسى ماانكسرت يدك وانت تعطي الصنم كف ، قصدي سارية الباب ..