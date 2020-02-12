مفاجأة غير متوقعة لرجلين استدرجا قاصرتين لممارسة الرذيلة

مليكة فؤاد(صدى):

حاول رجلان أحدهما خليجي والآخر مغربي في المغرب، استدراج فتاتين قاصرتين لممارسة الرذيلة معهما حيث أوهماهما بتناول العشاء معهما فيما كانا بعد ذلك سيأخذانهما إلى مكان آخر لممارسة الرذيلة.

وتلقت الشرطة المغربية، بلاغًا عن وجود شبهة تتعلق بالوساطة في الدعارة واستدراج قاصرين، لتتم مباشرة أبحاث ميدانية تُوجت بإيقاف المشتبه فيهما رفقة الفتاتين بأحد المطاعم؛ ليقرا بتنظيم حفل ماجن وسط شقة مكتراة، باستغلال قاصرين تم استدراجهما.

وجاء ذلك قبل أن يختار الخليجي ورفيقه المغربي تناول العشاء مع المعنيتين بالأمر، بعد التغرير بهما، في انتظار مغادرة ساحة جامع الفنا لقضاء ليلة ساخنة؛ لتقوم الشرطة بمفاجأتهما ومنع وقوع الحادث.