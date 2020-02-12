سفير المملكة لدى الأردن يستقبل وزير الاوقاف الأردن

سعيد العجل(صدى):

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مكتبه يوم أمس ، معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة.

وجرى خلال اللقاء، بحث مختلف اوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين فيما يخص ضيوف الرحمن، وما تقدمه المملكة من خدمات للمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام.

وتحدث السفير السديري خلال اللقاء، على حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله -على راحة الحجاج والمعتمرين والزوار، كما أطلع الوزير الأردني على أهم التطورات المستمرة التي تشهدها الأماكن المقدسة في المملكة، والتي من شأنها توفير كافة سبل الراحة لزوار بيت الله الحرام لتسيير رحلتهم واتمام شعائرهم بكل سهولة وأشاد السديري بتعاون الأشقاء الأردنيين في هذا المجال .

وتوجه الوزير الأردني بالشكر للسفير وأعضاء السفارة على جهودهم المبذولة في خدمة أشقائهم الأردنيين وباقي الدول التي تقدم لهم السفارة الخدمات القنصلية، مشيداً معاليه بدور المملكة الريادي في تسهيل خدمة ضيوف الرحمن، ومؤكدا بأن ما تقوم به المملكة العربية السعودية من خدمات وتسهيلات يعجز اللسان عن وصفها.