نزوح أكثر من 70 ألف مدني من ريف حلب الغربي خلال 24 ساعة

حلب(صدى):

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان نزوح أكثر من 70 ألف مدني من ريف حلب الغربي خلال الـ24 ساعة الماضية هربًا من العمليات العسكرية التي يقوم بها النظام السوري بالتعاون مع حلفائه.

وقال المرصد في بيان اليوم: “إن استمرار حركة النزوح يأتي على خلفية استمرار النظام السوري والروس في تصعيدهما للقصف الجوي والبري، في إطار سياسة التهجير لإجبار المدنيين على النزوح للسيطرة على مزيد من المناطق”.

وأشار المرصد إلى أن بعض النازحين خلال الساعات الماضية ينزحون للمرة الرابعة أو الخامسة، بعد أن كانوا قد أجبروا على النزوح على فترات جراء العمليات العسكرية في إدلب وحماة وحلب.

وبحسب إحصاءات المرصد، فقد ارتفع عدد النازحين من حلب وإدلب منذ منتصف يناير إلى 520 ألف مدني، في حين ارتفع العدد منذ مطلع ديسمبر إلى نحو 950 ألفًا من إدلب وحلب.