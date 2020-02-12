سبب غريب دفع رجلًا للعيش على «طعام الكلاب» لمدة شهر

واشنطن(صدى):

عمل مدير تنفيذي لإحدى الشركات العاملة في ميدان صناعة أغذية الحيوانات في تكساس الأمريكية، على محاولة إثبات فوائد هذه الأطعمة ليس للكلاب والقطط فقط، وإنما للبشر أيضا؛ ليعيش عليها لمدة شهر كامل (من 2 يناير حتى 3 فبراير 2020)، فيما لم يتناول سوى أغذية الكلاب التي تنتجها شركته.

وقال صاحب التجربة: ” تناول طعام الكلاب ليس بالأمر السهل، وذلك لأن لديها رائحة قوية. كانت الأيام الأربع الأولى صعبة للغاية، إلا أن الأمر تحسّن بعدها “؛ حيث تناول “تشكيلة” من أغذية الكلاب بعد أن استساغ مذاقها، مثل الأسماك وكرات اللحم والحبوب المطحونة.

وخسر ما يقرب من 13 كيلوغراما خلال شهر قضاه في التهام أغذية الكلاب؛ فيما اعتبره البعض أنه يسعى لتسويق منتجاته بأسلوب مخادع، مشددين على أنه لا يستطيع الصمود كل هذه المدة بتناول مأكولات الكلاب فقط.