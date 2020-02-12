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نصائح هامة قبل الإقدام على تأجير السيارات

نصائح هامة قبل الإقدام على تأجير السيارات
الرياض(صدى):

يزداد الإقبال على تأجير السيارات خاصة ًمع توفر مكاتب تأجير السيارات في أغلب مدن المملكة ، الأمر الذي يتطلب ضرورة الإحاطة بمعلومات هامة قبل التوجه للإستئجار ، وذلك على النحو التالي :

1- يجب التأكد من سمعة الشركة المختارة وتقييماتها الجيدة وتفهم شروطها جيداً، إذ تختلف الشروط من شركة لأخرى .
2- يجب بدء حجز السيارة قبل الموعد المطلوب بفترة كافية تجنباً لرفع السعر .
3- تأكد من تغطية الشركة لتأمين جيد حال تعرض السيارة لأي مكروه .
4- تأكد من مطابقة السيارة للمواصفات المذكورة عند الإستلام .
5- تعرف على سياسة الشركة نحو البنزين ، وما إذا كانت ستتكفل به أم لا .
6- يجب أن تكون حاملاً لرخصة قيادة سارية .
7- يُفضل أن تكون معك بطاقة الإئتمان لأن أغلب تعاملات الشركات بها .


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