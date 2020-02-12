نصائح هامة قبل الإقدام على تأجير السيارات

الرياض(صدى):

يزداد الإقبال على تأجير السيارات خاصة ًمع توفر مكاتب تأجير السيارات في أغلب مدن المملكة ، الأمر الذي يتطلب ضرورة الإحاطة بمعلومات هامة قبل التوجه للإستئجار ، وذلك على النحو التالي :

1- يجب التأكد من سمعة الشركة المختارة وتقييماتها الجيدة وتفهم شروطها جيداً، إذ تختلف الشروط من شركة لأخرى .

2- يجب بدء حجز السيارة قبل الموعد المطلوب بفترة كافية تجنباً لرفع السعر .

3- تأكد من تغطية الشركة لتأمين جيد حال تعرض السيارة لأي مكروه .

4- تأكد من مطابقة السيارة للمواصفات المذكورة عند الإستلام .

5- تعرف على سياسة الشركة نحو البنزين ، وما إذا كانت ستتكفل به أم لا .

6- يجب أن تكون حاملاً لرخصة قيادة سارية .

7- يُفضل أن تكون معك بطاقة الإئتمان لأن أغلب تعاملات الشركات بها .