فرق الإنقاذ بالدفاع المدني تنقذ شخصا احتُجِز في بئر بعد نزوله للسباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

قرر شخص النزول للسباحة داخل بئر وادي اللحيان التابع لمحافظة العقيق، وعندما انتهى وحاول الخروج انقطع الحبل المربوط بآخر سنه للسلم في البئر ولم يتمكن من الخروج الا بعد وصول فرق الدفاع المدني.

وقال الناطق الإعلامي لمدني الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بأن إمرأة مسنة هي من بلغت الدفاع المدني بوجود شخص في العقد الثالث من عمره محتجز داخل بئر بوادي اللحيان.

وأضاف أنه على الفور انتقلت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني لإنقاذه، وهو الآن بخير.