بالصور.. أنغام تحتفل بعيد ميلاد زوجها على طريقتها

القاهرة(صدى):

حرصت الفنانة المصرية أنغام، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الموزّع الموسيقي أحمد إبراهيم في أحد فنادق القاهرة بحضور بعض الأصدقاء.

وعلقت أنغام، على صورة الاحتفال، قائلة: «طلعة احتفال بعيد ميلاد الموزع احمد إبراهيم».

ونشرت أنغام صورة لزوجها على خاصية الـstory، مهنئة زوجها: «كل سنة وأنت طيب وبخير يا أخطر موزع»

حضر الحفل الفنان محمد الشرنوبي وخطيبته ومديرة أعمال أنغام راندا رياض، كما حضر المخرج عادل جمال وزوجته والشاعر خالد تاج الدين وعدد من الأصدقاء.