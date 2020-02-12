فوائد مذهلة للمشروم للرشاقة والحماية من الأمراض
يعتبر فطر عيش الغراب “المشروم ” من الأغذية الغنية بالبروتينات والتي تحمل عناصر هامة للجسم ، إلا أنه لا يحظى بالإقبال الكبير على تناوله مقارنةً بأصناف أخرى بسبب عدم معرفة فوائده .
ويؤكد خبراء التغذية أن “المشروم ” يتميز بالفوائد التالية :
1- يساعد على الرشاقة بشكل ذهل ، بسبب إحتوائه على سعرات حرارية منخفضة .
2- يسطر على ضغط الدم والسكري .
3- يحتوي على العديد من الفيتامينات ، ويساعد بشكل هائل على تقوية المناعة .
4- يساعد على تقوية العظام وخاصةً للأطفال .
5- يحتوى على الأحماض الدهنية الهامة للجسم ويساعد على خفض الكوليسترول .
اترك تعليقاً