خطوات إرفاق عقد الإيجار ضمن مستندات «حساب المواطن»

حمود العنزي(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء الخطوات اللازمة لإرفاق عقد الإيجار ضمن المستندات المطلوبة للمستفيديين للحصول على الدعم ، وذلك وفقاً للتالي :

1- التوجه إلى البوابة الالكترونية .

2- إختيار “تفاصيل الطلب – إدارة المرفقات ” .

3- إرفاق المستندات المطلوبة بالضغط على أيقونة “استعراض الملف ” .

4- يجب أن يكون المستند بإحدى تلك الصيغ ” pdf,pmp,png,jpj,jpaj ” ، وألا يزيد حجمه عن 2 ميجابايت .

ويجب تحديث البيانات بشكل دورى في حساب المواطن للمستقلين والتابعين لعدم تأثر صرف الدعم .