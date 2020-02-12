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خطوات إرفاق عقد الإيجار ضمن مستندات «حساب المواطن»

خطوات إرفاق عقد الإيجار ضمن مستندات «حساب المواطن»
حمود العنزي(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء الخطوات اللازمة لإرفاق عقد الإيجار ضمن المستندات المطلوبة للمستفيديين للحصول على الدعم ، وذلك وفقاً للتالي :

1- التوجه إلى البوابة الالكترونية .
2- إختيار “تفاصيل الطلب – إدارة المرفقات ” .
3- إرفاق المستندات المطلوبة بالضغط على أيقونة “استعراض الملف ” .
4- يجب أن يكون المستند بإحدى تلك الصيغ ” pdf,pmp,png,jpj,jpaj ” ، وألا يزيد حجمه عن 2 ميجابايت .

ويجب تحديث البيانات بشكل دورى في حساب المواطن للمستقلين والتابعين لعدم تأثر صرف الدعم .


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