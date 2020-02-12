ترامب يظهر نواياه في تأديب الضابط الذي شهد ضده بعد إقالته

واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الجيش قد ينظر في تأديب الخبير العسكري السابق في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، ألكسندر فيندمان، بعد إدلائه بشهادة ضده في مجلس الشيوخ.

وكان فيندمان، وهو كولونيل في الجيش، أقيل من منصبه في البيت الأبيض، بعد تقديمه واحدة من أكثر الإفادات إضرارا بحق الرئيس الأمريكي، أثناء تحقيق أجراه مجلس النواب الأمريكي في تعاملات ترامب مع أوكرانيا.

وقال ترامب «أرسلناه إلى مكان مختلف كثيرا، ويمكن للجيش أن يتعامل معه على النحو الذي يريدونه»، فيما رد على سؤال عما إذا كان يلمح إلى أن فيندمان قد يواجه إجراءات تأديبية أكد أن ذلك يرجع للجيش، إلا أن ذلك متوقع بسبب ما حدث.