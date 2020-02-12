أسرار اجتماع نتنياهو مع البرهان في أوغندا

كامبالا(صدى):

أزاحت وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية، الستار عن أسرار جديدة حول الاجتماع المنعقد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، في العاصمة الأوغندية، كامبالا، والذي أدى إلى حالة استياء كبيرة في الخرطوم.

ومن جانبها، كشفت القناة الـ13 الإخبارية الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، أن المحامي البريطاني الإسرائيلي Nick Kaufman/ نيك كوفمان، هو الذي حمل رسالة رسمية من نتنياهو إلى البرهان، ساهمت في عقد الاجتماع في أوغندا؛ فيما يجري العديد من الكيانات الإسرائيلية اتصالات سرية مع السودان منذ سنوات طويلة.

وقالت أن من بينها جهاز الاستخبارات ووزارة الخارجية وهيئة الأمن القومي التابعة لمكتب رئيس الوزراء، لكن الطفرة حدثت قبل شهر ونصف الشهر عبر مبادرة غير معتادة، قادها محام خاص وتبناها نتنياهو؛ حيث عقد اجتماع بين المحامي كوفمان وبين مساعد رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شابات، وهو شخص يعمل من خلف الكواليس، يرمز إليه باسم ” ماعوز “.

وأشارت إلى أن كوفمان يقدم استشارات قانونية لحكومة السودان فيما يتعلق بملف البشير، فيما أضاف موقع MBS News الأمريكي الإخباري، أن مساعد رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي، تباحث مع رئيس الموساد يوسي كوهين في هذا الصدد.

وأوضح الموقع الأمريكي أنهما توصلا إلى نتيجة بأنه ينبغي تنسيق الأمر مع المستشارة السياسية للرئيس الأوغندي التي سيكون لها دور بعد ذلك في عقد الاجتماع بين نتنياهو والبرهان؛ لتوضع المبادرة على مكتب نتنياهو، الذي أبدى ترحيبا بها، ونقل رسالة إلى البرهان عبر المحامي كوفمان.

وكان كوفمان، قد وصل مطلع يناير الماضي سرا إلى الخرطوم، والتقى البرهان وسلمه رسالة نتنياهو، قبل أن يرد رئيس المجلس السيادي السوداني برسالة مماثلة تعرب عن ترحيبه بفكرة عقد اجتماع مشترك في كامبالا؛ فيما عاد كوفمان من الخرطوم حاملا رسالة البرهان إلى نتنياهو، ليبدأ العمل بشكل مكثف مع مستشارة الرئيس الأوغندي من أجل التحضير للاجتماع الذي عقد مطلع الشهر الجاري.