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أول صورة لـ«ريم زينو» من داخل المستشفى بعد تعرضها لحادث سير

أول صورة لـ«ريم زينو» من داخل المستشفى بعد تعرضها لحادث سير
دمشق(صدى):

تعرضت الفنانة السورية ريم زينو لحادث سير ، دخلت على أثره المستشفى لتلقي العلاج اللازم .

وكشفت مصادر أن الفنانة تقضي فترة نقاهة الآن في منزلها بدمشق ، مشيرة أن الإصابات كانت رضوض إثر صدمة من أحد السيارات بالشارع .

ووجهت زينو شكرها لجمهورها وكل من سأل عليها ، شاكرة الله على نجاتها من الحادث الذي كاد أن يودي بحياتها .

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مسلسل ” يا مالكاً قلبي – دارين ” الذي شاركت فيه مع الفنان عباس النوري وكوكبة من الفنانين من سوريا ولبنان ، وحقق نجاح واسع .


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