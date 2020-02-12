أول صورة لـ«ريم زينو» من داخل المستشفى بعد تعرضها لحادث سير

دمشق(صدى):

تعرضت الفنانة السورية ريم زينو لحادث سير ، دخلت على أثره المستشفى لتلقي العلاج اللازم .

وكشفت مصادر أن الفنانة تقضي فترة نقاهة الآن في منزلها بدمشق ، مشيرة أن الإصابات كانت رضوض إثر صدمة من أحد السيارات بالشارع .

ووجهت زينو شكرها لجمهورها وكل من سأل عليها ، شاكرة الله على نجاتها من الحادث الذي كاد أن يودي بحياتها .

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مسلسل ” يا مالكاً قلبي – دارين ” الذي شاركت فيه مع الفنان عباس النوري وكوكبة من الفنانين من سوريا ولبنان ، وحقق نجاح واسع .