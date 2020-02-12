6 حالات مرضية بآلام البطن تلزمك بزيارة الطبيب

أميرة خالد(صدى):

توجد ست حالات مرضية بآلام البطن تلزم الشخص بمراجعة الطبيب، ومنها ألم في البطن يرافقه إسهال دموي والذي قد يكون علامة لمرض ناتج عن تناول طعام ملوث، أو وجود التهابات في الأمعاء- التهاب القولون التقرحي.

ومن بين تلك الحالات وجود ألم حاد مفاجئ في أحد جانبي الحوض يرافقه ألم أسفل البطن؛ حيث أن هذا الألم يشير إلى تمزق كيس المبيض، فضلًا عن وجود ألم في الجانب الأيمن السفلي للبطن- عند التهاب الزائدة الدودية يظهر الألم في البداية في منطقة السرة وينتشر تدريجيا إلى الجانب الأيمن.

ويعد وجود ألم مفاجئ وتقيؤ –قد يكون ناتجا عن تسمم غذائي، أو علامة لالتهاب حاد في المعدة (إنفلونزا المعدة)، وهو التهاب حاد في الغشاء المخاطي للمعدة أو الأمعاء تسببه فيروسات أو بكتيريا؛ بينما الألم الذي يستمر طويلا وينتقل إلى الظهر- قد يكون علامة على الإصابة بالتهاب البنكرياس، أو التهاب كيس المرارة، وتشنجات مؤلمة في أسفل البطن تزول بعد التغوط.