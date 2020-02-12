خوفا من الإطاحة بـ«أردوغان» اعتقال 24 شخصا بتهمة الاتصال بآئمة «جولن» وهيكل الدولة الموازي

أنقرة(صدى):

أصدر مكتب النائب العام في «باليق أسير» التركية، قرارًا باعتقال 24 شخصًا، في القيادة البرية والجوية وقوات الدرك، بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن.

وقامت القوات التركية بعملية الاعتقال في 16 مدينة تركية للقبض على 24 شخصًا الذين صدر قرار باعتقالهم؛ منهم 14 شخصًا في وظائفهم الحالية، و4 مفصولين؛ منهم اثنان بمدارس عسكرية، واثنان من وزارة الصحة؛ فيما تستمر العمليات في القبض على المشتبه بهم الذين تم تحديد إقاماتهم.

يأتي هذا وسط مخاوف من أحزاب تركية تبحث إمكانية تشكيل تحالف يُطيح بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان من سدة الحكم؛ إضافة إلى تصاعد معاناة الأتراك، وإقدام مواطن تركي على حرق نفسه بسبب البطالة، بجانب تزايد معدلات القمع، وذلك وفقا لموقع «تركيا الآن».