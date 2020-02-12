الصين تطلق تطبيقا يكتشف مصابي «كورونا» عن بعد

وكالات(صدى):

أطلقت الصين تطيبقا إلكترونيا يكشف إمكانية التعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويخبر التطبيق مستخدميه عمّا إذا كانوا على مسافة قريبة من شخص مصاب أو مشكوك في إصابته بفيروس كورونا.

ويُنصح الأشخاص الذين يتم تصنيفهم بأنهم في خطر، بالبقاء في المنزل وإبلاغ الجهات الصحية المحلية.

وما على المستخدم للتحقق سوى أن يقوم بفحص رمز استجابة سريعة (QR) على هاتفه الذكي عبر تطبيقات شبيهة بمنصة “أليباي” للدفع عبر الإنترنت أو تطبيق “وي تشات” للمراسلة.

وبمجرد تسجيل التطبيق الجديد على رقم هاتف، يُطلب من المستخدِم إدخال اسمه ورقم هويته. ويمكن استخدام كل هاتف مسجَّل لفحص حالة عدد أرقام هوية تصل إلى ثلاثة.

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