بالصور..سر تطور جسد محمد صلاح ما بين 2014 و 2020

ماجد محمد(صدى):

كشف خبراء في عالم اللياقة البدنية، سر التطور المذهل في جسد محمد صلاح لاعب ليفربول،على مدار الست سنوات الأخيرة.

وأوضح الخبراء أن صلاح، لم يهتم فقط بالأنظمة الغذائية الخاصة به فحسب، بل قام أيضًا بتنفيذ برنامج تدريبي للقوة، لأن الزيادة في كتلة العضلات واضحة جدًا.

وأشاروا إلى أنه من أجل الحصول على لياقة بدنية مثل محمد صلاح، على المتدربين التركيز على تدريبات سكوات، البنش، رفع الأثقال، العُقلة، الضغط فوق الرأس، الظهر.

ويرجحون أن صلاح قد زاد من تدريبات الكتف، وهذا واضح من صوره الحديثة إلى جانب بعض التدريبات الإضافية على الصدر.

وأكدوا أنه من أجل بناء عضلات أقوى، على المتدربين الالتزام بتدريبات الكارديو في كل صباح سواء بخطوات ثابتة أو بسرعة ثم تدريبات الأوزان والأثقال في فترة ما بعد الظهر.

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