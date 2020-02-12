إيران تهدد بمعاقبة المحتفلين بعيد الحب

طهران(صدى):

تزامنا مع اقتراب يوم 14 فبراير، والذي يحتفل فيه المعظم بما يسمى عيد الحب، هدد المدعي العام في مدينة قم وسط إيران بمعاقبة المحتفلين والمروجين للاحتفال بعيد الحب.

وقال إن الإدعاء العام سيتعامل بقوة ضد المروجين والموردين للرموز المعادية للثقافة الإسلامية مثل عيد الحب.

وأوضح أن السلطات المختصة ستقوم بإغلاق المحالات التجارية التي تعرض الرموز الخاصة بهذا العيد.

يذكر أنه في يوم الحب، تحتفل بلدان العالم حيث يعبر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال بطاقة معايدة والهدايا وغيرها.