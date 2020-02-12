المصلح يوضح حكم صلة رحم غير الملتزمين بالصلاة
أجاب الشيخ خالد بن عبدالله المصلح، على سؤال سيدة، حول إيجاز صلة رحم من لا يصلي، موضحة أن أهلها غير ملتزمين بالصلاة.
وقال المصلح خلال برنامج يستفتونك: صلة الرحم ليست مكافأة على صلاة، البر وصلة الرحم حق وحتى لو كان الوالدين على غير الصلاح.
واستشهد بقول الله تعالى:(وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا)، مضيفا: لعل وصلك لهم يفتح لهم أبواب الهداية
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33646 ] نشر منذ 23 دقيقة
جزاك الله خير يا شيخ
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93178 ] نشر منذ 17 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..