المصلح يوضح حكم صلة رحم غير الملتزمين بالصلاة

عادل الحربي(صدى):

أجاب الشيخ خالد بن عبدالله المصلح، على سؤال سيدة، حول إيجاز صلة رحم من لا يصلي، موضحة أن أهلها غير ملتزمين بالصلاة.

وقال المصلح خلال برنامج يستفتونك: صلة الرحم ليست مكافأة على صلاة، البر وصلة الرحم حق وحتى لو كان الوالدين على غير الصلاح.

واستشهد بقول الله تعالى:(وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا)، مضيفا: لعل وصلك لهم يفتح لهم أبواب الهداية