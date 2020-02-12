أطباء مستشفى إسرائيلي يمنحون مرضى السرطان أدوية منتهية الصلاحية

وكالات(صدى):

اعترفت إدارة أحد أكبر وأشهر مستشفيات إسرائيل، بإعطاء مرضى السرطان فيه، وبشكل منتظم، أدوية للعلاج الكيماوي منتهية الصلاحية ومعطوبة.

واعتقلت الشرطة ثلاثة من أطباء المشفى، وباشرت وزارة الصحة التحقيق في الفضيحة التي وقعت في مستشفى «رمبام» الحكومي في حيفا.

وكشف عدد من الموظفين الحاليين والسابقين أن مختبر الأدوية المسممة في قسم الأورام السرطانية في المستشفى، احتفظ بأدوية بعد انتهاء صلاحيتها، وفي كثير من الحالات قام بتزوير التواريخ والأرقام التسلسلية على عبوات الأدوية، ثم قام بعد ذلك بتحويل الأدوية إلى الطاقم الطبي وتوزيعها على المرضى.

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