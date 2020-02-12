الشرطة تدخل لفض شجار بين لاعبي فريقين محليين

طلال الغامدي(صدى):

على خلفية شجار نشب بين لاعبي نادي جبة وإداريي ومصور نادي القوارة مساء أول أمس الاثنين، من المنتظر أن تصدر لجنة العقوبات والانضباط التابعة لاتحاد كرة القدم، عقوبة بحق المخالفين، بكلا الناديين.

وكان رجال الأمن بحائل، قد تدخلوا لفض الاشتباكات، التي شهدتها المباراة بين الناديين على أرض نادي الجبلين بحائل، ضمن التصفيات للصعود لدرجة الشباب.

وتبين أن أحد لاعبي نادي القوارة، استفز لاعبي جبة بعبارات مسيئة ورقصات غريبة، بعد فوز فريق ناديه على فريق نادي جبة، مما أدى إلى الاشتباك، وتدخل إداريي النادي.