رينارد يكشف سبب موافقته على تدريب الأخضر

نواف السالم(صدى):

كشف المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد، عن سبب موافقته على قيادة الأخضر.

وأكد رينارد أن السبب هو المشاركة في كأس العالم 2022، موضحا أن هدفه قيادة السعودية لنهائيات كأس العالم مثلما فعل مع المغرب في 2018، مؤكدا أنه وجد في المملكة أكثر مما توقعه.

وقال: لا أقدم وعودًا ولكني لن أدخر أي جهد لتحقيق هدفنا المشترك وهو التأهل للمونديال ولتحقيق ذلك نحتاح فريقا قويا، وهناك العديد من المهاجمين الواعدين في السعودية أبرزهم عبدالله الحمدان وفراس البريكان.