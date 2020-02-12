إيقاف حكم فقد أعصابه ونطح حارس مرمى

وكالات(صدى):

عاقب مسؤولي كرة القدم حكما إيطاليا بالإيقاف لمدة عام بعد أن فقد أعصابه و”نطح” حارس مرمى كان قد طرده في مباراة بمسابقة للدوري أدنى درجة في وقت سابق هذا الشهر.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إنه في مباراة بين بورجو موليانو وضيفه مونتوتوني في ماتسيراتا في الأول من فبراير أشهر الحكم أنطونيو مارتينيلو بطاقة حمراء لماتيو شيتشولي حارس مرمى بورجو موليانو صاحب الضيافة الذي فاز 3-1.

لكن يبدو أن مارتينيلو لم يقنع بهذه العقوبة وحين التقى الحكم مع الحارس خارج غرف الملابس عقب المباراة طلب الحارس تفسيرا للطرد لكن مارتينيلو نطحه لينقل شيتشولي إلى مستشفى لتلقي العلاج.

ولن تحرم عقوبة الإيقاف الحكم مارتينيلو من إدارة مباريات في العام المقبل فقط بل ستمنعه من الترقي لادارة مباريات في أرفع ثلاث درجات لكرة القدم الايطالية إضافة إلى مسابقتي الهواة والدرجات الأدنى ومباريات المنتخبات الوطنية الإيطالية.