«الصقري»: تين كات كان يشتم لاعبيه بألفاظ بذيئة في التدريبات (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

قال صالح الصقري؛ مدير الكرة السابق بنادي الاتحاد، إن مدرب الاتحاد المٌقال خلال الساعات الماضية كان يتلفظ على لاعبيه.

وأضاف” الصقري” في تصريحات تلفزيونية: “الدحيم كان يطالب تين كات بالمشاركة كلاعب أساس، لكن المدرب رد عليه وقال: أنت لا تعرف كيفية اللعب ولا تمرير الكرة، فكيف أشركك؟“.

وتابع : “تين كات كان يتلفظ على اللاعبين، وأؤكد أنه كان يقذف ويشتم اللاعبين خلال التدريبات، وإدارة الاتحاد أعفتني لأنني كنت أناقش تين كات ببعض قناعاته”

واستكمل: “تين كات كان يقول لهارون كامارا أنت لا تستحق المبلغ الذي دفع فيك”.

واسطرد:”ذهبت إلى غرفة تين كات يوم إعفائي، لكنه رفض أن يستقبلني، ورفض السلام عليّ”.

وأكد الصقري: “اجتمعت مع اللاعبين شخصياً وجميعهم كانوا متذمرين من المدرب، وتوجيهات تين كات للاعبين أثناء المباراة كان فيها بعض السب والقذف تجاههم”.

واختتم :”وأنا أريد مستحقاتي المالية على العقد الذي وقعته مع إدارة الاتحاد كمدير تنفيذي، إقالة المدرب هي إنصاف لي وأنني كنت على حق ولم أتكلم من فراغ، والمدرب لا يدرب اللاعبين على الكرة الثابتة والتغطية والتحول الهجومي.. فقط على الورق“.