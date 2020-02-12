الرياض(صدى):

أعلنت سفارة جمهورية كازاخستان في المملكة عن تمكنها من تحرير 21 فتاة صغيرة وقعن ضحايا للاستعباد الجنسي في البحرين .

وأوضحت السفارة أن تحرير الفتيات تم بمساعدة شرطة البحرين، وذلك بعد أن تبين لهم أن بعض أصحاب الأعمال قاموا بالاحتيال بجلب الفتيات من كازاخستان بحجة توظيفهم فى الأعمال الفندقية.

وأضافت السفارة أن أصحاب الأعمال استولوا على جوازات سفرهن عنوة، وأجبرهن على ممارسة الرذيلة.

ونوهت بأن التحقيقات جارية بشأن القضية، فيما تم إيداع الفتيات في مركز متخصص لإعادة التأهيل، تمهيدًا لإعادتهن إلى بلادهن.