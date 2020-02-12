محامية: حفظ القرآن لا يشفع لصاحب عبارة «هاتٍ بوسة» (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

علقت المحامية ‫رنا الدكنان، على التسبيب في الحكم على صاحب عبارة “هاتي بوسة” بأربعة آلاف ريال .

وقالت المحامية خلال برنامج ” ياهلا ” : إن صح – بأنه أصابه العوار والخلل؛ لأنه لا يمكن ربط موضوع “حافظ كتاب الله” بالعقوبة على هذا الرجل.

وأضافت “ثبوت الإدانة جريمة ثابتة عليه؛ إذن يجب إيقاع عقوبة التحرش التي أدناها الكلام بالإشارة، فكيف بالتصريح المباشر من المتحرش بهذا الفعل إذا أقر به؟”.

وتابعت: “ما علاقة حفظه كتاب الله؟ كان من الأولى أن تكون عقوبته مغلظة؛ فهو حافظ كتاب الله”. مشيرة إلى أن نظام مكافحة التحرش جعل من ضمن العقوبات المشددة مَن يتحرش من مكان عمله.

واستكملت في مثل هذه القضايا يكون الحكم على المتحرش غالبًا بالسجن 6 أشهر، أو غرامة من 20-50 ألف ريال، عوضًا على الحق الخاص الذي يمكن أن تطالب به المجني عليها.