محامية: حفظ القرآن لا يشفع لصاحب عبارة «هاتٍ بوسة» (فيديو)
علقت المحامية رنا الدكنان، على التسبيب في الحكم على صاحب عبارة “هاتي بوسة” بأربعة آلاف ريال .
وقالت المحامية خلال برنامج ” ياهلا ” : إن صح – بأنه أصابه العوار والخلل؛ لأنه لا يمكن ربط موضوع “حافظ كتاب الله” بالعقوبة على هذا الرجل.
وأضافت “ثبوت الإدانة جريمة ثابتة عليه؛ إذن يجب إيقاع عقوبة التحرش التي أدناها الكلام بالإشارة، فكيف بالتصريح المباشر من المتحرش بهذا الفعل إذا أقر به؟”.
وتابعت: “ما علاقة حفظه كتاب الله؟ كان من الأولى أن تكون عقوبته مغلظة؛ فهو حافظ كتاب الله”. مشيرة إلى أن نظام مكافحة التحرش جعل من ضمن العقوبات المشددة مَن يتحرش من مكان عمله.
واستكملت في مثل هذه القضايا يكون الحكم على المتحرش غالبًا بالسجن 6 أشهر، أو غرامة من 20-50 ألف ريال، عوضًا على الحق الخاص الذي يمكن أن تطالب به المجني عليها.
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 29 دقيقة
من اعطى القاضي الصلاحيه والجراءه للحكم حسب مايراه مخالفا بذلك الانظمه الواضحه وفي هذه الحاله يجب مسائله رئيس المحكمه والقاضي اما ان توضع عقوبات من قبل الدوله لبعض التصرفات الشخصيه المسيئه ضد الغير ويتم تجاهلها من قبل القضاه فهذه مخالفه تستوجب التحقيق ومن ثم التوضيح لعامه الناس مسوغات اصدار هذا الحكم اذا وجدت او ماتم عمله للتصحيح وتطبيق النظام
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45992 ] نشر منذ 20 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه افا ياذا العلم وانا كل ما لقيت بنت صغيره قلت هات بوسه كبيره أو هات بوسه حلوووه زيك الله يستر اخاف بكره يقلون تحرش
زائر[ عدد التعليقات: 2834 ] نشر منذ 14 دقيقة
يمكن ماثبت عند القاضي علشان الحكم يكون اقوي يمكن انكر ومن حقها تستانف الحكم ويروح الاستئناف اما زادوه او ايدوه او يحال لقاضي اخر