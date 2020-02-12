زوجة تطلب الخلع بسبب تأخره في العمل

القاهرة(صدى):

أقامت زوجة مصرية دعوى لتطليقها خلعا، ادعت فيها تضررها من تغيب زوجها عن المنزل، واعتياده التأخر بالعمل لساعات الصباح الأولى، ثم عودته للنوم ساعات معدودة والعودة مرة أخرى، شاكية من عدم رؤيتها له، وتقصيره فى حقوقها الشرعية .

وقالت ” 3 سنوات قضيتهم فى عذاب، يتركنى زوجى 18 ساعة يوميا برفقة حماتى أعانى، ثم يعود للمنزل وينام من شدة التعب، وبالرغم من عمله المتواصل لا يمنحنى وطفلته أى أموال، وينفق الأموال على منزل العائلة، ويتركنى أتوسل لوالدته للإنفاق على”.

وأضافت قام بالتعدى على بالضرب المبرح، ولاحقنى بالاتهامات الباطلة، وقرر ووالدته خطف نجلى الصغير، وطردى من منزلى بعد إجبارهم لى بتوقيع تنازل عن منقولاتى، ومصوغاتى الذهبية، وكافة حقوقى الشرعية المترتبة على عقد الزواج”.

وتابعت :خرجت من منزله بملابس البيت، وتوجهت بعدها لقسم الشرطة لأثبت الإصابات التى لحقت بى جراء تعديهم بالضرب عليه، وتواصل أهلى معهم، فطالبوهم بالتنازل عن المحضر فى مقابل استرداد الطفل، وبالرغم من تنازلى عن البلاغ لم أرى طفلى منذ ذلك الوقت”.

ورد الزوج على اتهامات زوجته بذات الدعوى، أن زوجته فقدت رشدها، وأنها لم تكتفى بإقامة دعوى خلع بل ضربته، وهو ما دفعه لطردها من المنزل.