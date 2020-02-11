وكيل إمارة الحدود الشمالية يفتتح معرض تصوير المجرات ومسارات النجوم

سلطان الهوير(صدى):

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، افتتح سعادة وكيل إمارة المنطقة محمد بن سلطان بن جريس اليوم معرض تصوير المجرات ومسارات النجوم للمصور محمد حمود العنزي الذي تنظمه الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمنطقة،في قاعة المعارض بمجمع عرعر مول التجاري .

وكان في استقبال سعادة الوكيل فور وصوله مدير جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة الاستاذ خلف بن حمود القاران ، بعد ذلك قص شريط افتتاح المعرض وتجول بن جريس في المعرض واستمع لشرح مفصل عن الأعمال الفوتوغرافية بالمعرض من قبل المصور محمد العنزي ، مبدياً إعابة بما شاهد من أعمال فوتوغرافية ، ثم كرم الرعاة الداعمين للجمعية والمعرض مجموعة عافت العليان التجارية ومجموعة الدكتور ياسر المدوح التجارية والاستاذ معن الشاذلي ومجمع عرعر مول التجاري بعد ذلك كرم القائمين على تنظيم المعرض ، ثم قدم المصور الفوتوغرافي محمد العنزي عملين فوتوغرافيين لسعادتة .

حيث اشتمل المعرض على عدد من الصور الفوتوغرافية الخاصة بالمجرات ومسارات النجوم في مناطق متعددة، كما ستقام ورشة عمل عن تصوير المجرات ومسارات النجوم وأهم الأساليب والبرامج المستخدمة في ذلك ، وورشة عن اساسيات التصوير الضوئي لمسئول التصوير الضوئي بالجمعيه الاستاذ مفرح السويلمي وللمصور محمد العنزي ويستمر المعرض ثلاثة ايام.