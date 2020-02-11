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نادي أبها يجدد عقد المدرب عبدالرزاق الشابي

نادي أبها يجدد عقد المدرب عبدالرزاق الشابي
محمد بن طحيطح(صدى):

قرر مجلس إدارة نادي أبها برئاسة الدكتور أحمد الحديثي تجديد التعاقد مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم الكابتن / عبدالرزاق الشابي لمدة موسم رياضي ينتهي بنهاية موسم 2021م ، ويأتي هذا التعاقد في إطار المحافظة على الإستقرار الفني للفريق ، وتحقيق الفريق نتائج مميزة في الدوري .

يذكر أن المدرب الشابي نجح في صعود الفريق الأول لكرة القدم لمصاف أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، وتحقيقه المركز الأول ودرع دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى ، إلى جانب وصول الفريق إلى نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين .


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