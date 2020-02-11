محمد رمضان يكشف مفاجآت بشأن أزمته مع الطيار الموقوف بسببه

القاهرة(صدى):

كشف الفنان المصرى محمد رمضان عن مفاجآت حول أزمته مع الطيار الذى تم إيقافه عن العمل، بسبب الصور التذكارية التى التقاطها محمد رمضان معه فى كابينة قيادة الطائرة.

وقال، فى تصريحات له: جمهوري الغالي شعب مصر العظيم، أخواتي وحبايبي، كل من تابع مشكلة الطيار أشرف أبو اليسر، أنا زي ما وعدته إني مش ها تخلي عنه، أول إمبارح بعت لصديق لي مدير شركة طيران، وحكيت له الموضوع، وقالي ابعت لي “السي في” بتاعه، وقال لي إن شاء الله خلال أسبوع يعود لمهنته، ولكن من خلال شركة أخرى”.

وأضاف أنه اكتشف أن الطيار لا يهتم بالعودة للعمل، وإنما طلب منه تعويض قدره 9.5 مليون جنيه، مضيفا أن الطيار قال له أنه في حاجة لهذا المبلغ لكونه اقترب على سن المعاش.

وأكد الفنان المصرى أنه سيترك الحكم في يد الجمهور، مؤكدًا أنه لم يتسبب في خراب بيت الطيار كما يدعي هو.