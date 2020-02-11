بلدية خميس مشيط تُصادر 1341 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة

محمد بن طحيطح(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني أنه تم إغلاق ومخالفة 139 محلاً وإغلاق 47 محلاً اخر وذلك من خلال 401 جولة رقابية ميدانية نفذها مراقبوا البلدية خلال الأسبوع الماضي على المنشآت الصحية والمهنية .

وقد بين آل خويلد أن البلديات الفرعية تمكنت من مصادرة 1341 كجم من اللحوم والفواكة والخضروات والمواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام الآدمي بالإضافة إلى الأغذية مجهولة المصدر وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

حيث تمثلت مخالفاتهم في تدني مستوى النظافة العامة وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية وبيع منتجات غذائية تالفة أو مجهولة المصدر بالإضافة إلى عدم وجود أو تجديد التراخيص البلدية اللازمة والشهادات الصحية لدى بعض العاملين ، منوهاً أن ذلك يأتي تفعيلاً (لحملة الرقابة البلدية) التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت إشراف ومتابعة أمانة منطقة عسير وذلك لضمان وصول غذاء آمن وصحي لموائد المستهلكين حيث أنه يتم سحب عينات عشوائية وبصفة دورية من جميع الأسواق والمطاعم وإخضاعها للفحص المخبري بمختبرات البلدية المتطورة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي كما أنه يتم تطبيق كافة اللوائح النظامية حيال من يثبت مخالفته للإشتراطات الصحية والتي لايمكن التهاون بها مطلقاً.