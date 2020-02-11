«صحة الرياض»تقيم دورة التعقيم المركزي في المنشآت الصحية

سعيد العجل(صدى):

قامت المديرية العامة للشؤون الصحية ممثلة بإدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بالتعاون مع الادارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بديوان الوزارة بتنظيم دورة تدريبية وورشة عمل بعنوان ” التعقيم المركزي في المنشآت الصحية ”

وأوضح مدير ادارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بصحة الرياض الأستاذ حسين بن شعيب الرشيدي أن العدوى المكتسبة في المنشآت الصحية تُشكّل خطراً صحياً وتحدياً كبيراً لجودة الخدمات الصحية على مستوى العالم، لذلك تعاظمت أهمية مكافحة العدوى وتزايد الادراك لحاجة المنشآت الصحية لبرامج وكوادر مدربة في هذا التخصص .

وأشار الرشيدي إلى أن إدارة مكافحة العدوى تهدف الى وضع الآليات لمتابعة تطبيق برنامج مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية ومنها برامج التعقيم لمواجهة التفشيات الوبائية والتنسيق مع الادارات المعنية لضمان تنفيذ شروط ومتطلبات التعقيم من اجل سلامة الجميع

وأضاف بأن العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية تؤدي إلى أمراض خطيرة ومعدلات وفيات عالية، كما أن تشخيص وعلاج مثل هذه العدوى تكلف المنشآت الصحية مليارات الدولارات.

ولفت أن هذه الدورة التدريبية تأتي امتداداً لسلسلة من الدورات التي تنظمها ادارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بصحة الرياض بالتعاون مع قسم التعقيم في الادارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بديوان الوزارة

وبيّن أن هذه الدورة تهدف الى اطلاع الممارسين الصحيين على أبرز التطورات المتعلقة بسياسات واجراءات التعقيم وطرق معالجة المعدات الجراحية لغرض تحسين وتعزيز دور جودة كل منهما في المنشآت الصحية ودورها الفعال في سلامة المرضى

وقدم الرشيدي شكره لمشرف عام التعقيم المركزي في الادارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بديوان وزارة الصحة الأستاذ ابراهيم الضويحي على دعمه لهذه الدورة وحضوره الفاعل مما كان له الأثر الكبير في انجاحها.