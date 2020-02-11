الدويش يفتح النار على «فيتوريا» بسبب جوليانو : ماعاد لنا وجه ندافع عنه

طلال الغامدي(صدى):

انتقد الناقد والإعلامي الرياضي محمد الدويش، مدرب النصر فيتوريا؛ بسبب اعتماده على اللاعب المحترف جوليانو.

وقال الدويش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إذا انتقدتَ رئيساً أو مشرفاً أو إدارياً أو عضوا أو مدرباً أو لاعباً فأنت تحارب الكيان.

وأَضاف : من زرع هذا ( الفكر الصنمي ) في الرأي العام الرياضي السعودي ومن يروّج له متخلف أو متعسف !

وتابع : بعد أنْ اشتغل موسى قال له فيتوريا : تعال جنبي واليوم قال لها ليحي وقبلهما لمختار والخيبيري .. بصراحة ماعاد لنا وجه ندافع عنه وعن صديقه جوليانو !

وفي سياق متصل قال الدويش : ليس التعاون وحده من يشارك في آسيا بثلاثة أجانب بل النصر أيضا