فيديو مؤثر لطفل مصاب بمرض غريب في عينه ولا يستطع العلاج بالليث
وثق مواطن فيديو لطفل يعاني من حالة مرضية في عينه؛ بينما لا يمتلك المال للعلاج.
وأظهر الفيديو الذي نشره مواطن يدعى ” أحمد اليزيد ” عبر حسابه على ” تويتر ” إصابة الطفل في عينيه الاثنتين وإصابته ببعض الجروح على ما يبدو في وجهه.
ولم يظهر الفيديو تفاصيل عن حالة إصابة الطفل، ولكن أوضح الطفل أن والده لا يمتلك سوى الضمان.
وناشد المواطن الذي وثق الفيديو المواطنين لمساعدة الطفل في العلاج.
محماس السادس[ عدد التعليقات: 798 ] نشر منذ 18 دقيقة
أوضح الطفل أن والده لا يمتلك سوى الضمان… لماذا…؟
لأن أموال البلد شفطتها العماله السائبه من فلاطزه وسواريه ولبنانيه….
العماله المخالفه ليست فقط التي بدون اقامه نظاميه… الاخطر منها الف مره هذه الجنسيات الي بأقامتها النظاميه قضت على اقتصاد البلد باسحواذها على الوظائف الاداريه وبالعمل لحسابها الخاص… نتمنى ان نسمع قرار طردهم فلا خير فيهم
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45981 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الله يشفيه
شكله فيروس