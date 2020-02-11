تشافي: «أبطال آسيا لا يستحق أرضية الملعب التي لعبنا عليها اليوم»
اننقد مدرب السد القطري تشافي هيرنانديز أرضية ملعب مباراة السد والنصر؛ حيث أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
وقال تشافي: دوري أبطال آسيا لا يستحق أرضية الملعب التي لعبنا عليها اليوم وكنا نحتاج أرضية أفضل منها.
وأضاف: مجموعتنا صعبة تضم ساباهان الإيراني الفائز خارج ملعبه على العين وأيضًا قوة فريق النصر ظهرت اليوم، لذلك يجب علينا تقديم أفضل مالدينا للعبور للدور الثاني.
وتابع: خسارة سالم الهاجري وعلى أسد وعبدالكريم حسن دفعة واحدة بسبب الإصابة والإيقاف ليس بالأمر السهل، ولكن هذا ليس عذرا ويجب أن نعمل مع بقية اللاعبين.
واستكمل: نتيجة التعادل عادلة للفريقين، وكنا قريبين من الفوز، استمتعت بفريقي وبأداء اللاعبين.
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