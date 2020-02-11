تشافي: «أبطال آسيا لا يستحق أرضية الملعب التي لعبنا عليها اليوم»

نواف السالم(صدى):

اننقد مدرب السد القطري تشافي هيرنانديز أرضية ملعب مباراة السد والنصر؛ حيث أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وقال تشافي: دوري أبطال آسيا لا يستحق أرضية الملعب التي لعبنا عليها اليوم وكنا نحتاج أرضية أفضل منها.

وأضاف: مجموعتنا صعبة تضم ساباهان الإيراني الفائز خارج ملعبه على العين وأيضًا قوة فريق النصر ظهرت اليوم، لذلك يجب علينا تقديم أفضل مالدينا للعبور للدور الثاني.

وتابع: خسارة سالم الهاجري وعلى أسد وعبدالكريم حسن دفعة واحدة بسبب الإصابة والإيقاف ليس بالأمر السهل، ولكن هذا ليس عذرا ويجب أن نعمل مع بقية اللاعبين.

واستكمل: نتيجة التعادل عادلة للفريقين، وكنا قريبين من الفوز، استمتعت بفريقي وبأداء اللاعبين.