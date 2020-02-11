حميدة باب الحارة تفاجئ جمهورها بصورة جرئية
فاجئت الفنانة السورية رواد عليو، والتى اشتهرت بتجسيدها لشخصية حميدة في مسلسل باب الحارة، متابعيها بصورة نشرتها على حسابها الرسمي في إنستجرام.
وطلت الفنانة السورية بفستان قصير أظهر فخذيها، وهو ما أثار جدل بين متابعيها ما بين مؤيد لها ومعارض.
وانتقد البعض الإطلالة ووصفوها بالفاضحة، في حين امتدحها آخرون ووصفوها بأنها أنيقة ومتميزة.
محماس السادس[ عدد التعليقات: 798 ] نشر منذ 13 دقيقة
وطلت الفنانة السورية بفستان قصير أظهر فخذيها….
ابك الشيخ ابن خصيوي متعلعل عندنا بالمضارب ولما قرى هالخبر حلف ما يصبح الا عند الماخوذه..
محماس السادس[ عدد التعليقات: 798 ] نشر منذ 12 دقيقة
تبي تترزق ابليس..🤣🤣🤣