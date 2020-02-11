إسرائيل تشترط تنحي «عباس» لإنجاح عملية السلام

وكالات(صدى):

طالب المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم الثلاثاء، بضرورة إزاحة محمود عباس، عن منصبه رئيسًا للسلطة الفلسطينية.

وزعم دانون، أمام الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أنه“ لا يمكن التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين طالما بقي عباس في منصبه “.

وجاءت مزاعم المندوب الإسرائيلي، قبيل دقائق من بدء جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليًا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حول خطة السلام الأمريكية المزعومة، المسماة ”صفقة القرن”.

وكرر دانون، مزاعمه أثناء الجلسة، وقال لأعضاء المجلس:“ التقدم نحو السلام لن يتحقق طالما استمر عباس في منصبه، وفقط حين يتنحى، يمكن للفلسطينيين أن يمضوا قدمًا إلى الأمام “.

وادعى أن“ عباس، لو كان صادقًا في دعوته إلى السلام، لذهب إلى إسرائيل مفاوضًا، كما فعل الرئيس المصري الراحل أنور السادات، حين تحدث أمام الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) “.