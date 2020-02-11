علماء : فيروس كورونا جاء من الفضاء

بكين(صدى):

ذكر علماء أن فيروس كورونا جاء من الفضاء، من خلال نيزك ضرب الصين خلال العام الماضي.

وأضاف العلماء أن الفيروس عندما اقتحم الغلاف الجوي للأرض تسبب في خلق مئات المليارات من الجسيمات الفيروسية.

وقال أحد علماء مركز باكنغهام لعلم الأحياء الفلكي: في أكتوبر من العام الماضي، انفجرت شظية من مذنب في لحظة قصيرة في شمال شرق الصين، ونعتقد أنه من المحتمل أن يكون مضمنا بداخله جزيئات فيروس 2019 nCoV المعدية التي بقيت في داخل الشهاب المتوهج”.

وأكد أن هذه الفيروسات المعدية تطايرت على شكل غبار كوني دقيق، مسببة مرض كورونا، محذرًا من أن هذه الفيروس يمكن أن يؤدي إلى وباء عالمي.