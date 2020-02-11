نائبة المحافظ لتدريب البنات تدشن معرض أنا مهنية بتقنية البنات بالدوادمي 

سعيد العجل(صدى):

دشنت نائبة المحافظ لتدريب البنات بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الاستاذة بدرية الزير أمس

معرض أنا مهنية بكلية التقنية للبنات في الدوادمي وذلك بقاعة البلدية للاحتفالات واشتمل على استعراض مرئي لكلية التقنية للبنات بالدوادمي و استعراض لقصص نجاح المتدربات ودخولهن لمواكبة سوق العمل واستعراض حي للجمال عبر العصور.

وقامت الأستاذة بدرية الزير بافتتاح المعرض بمرافقة عميدة الكلية الأستاذة ريف العتيبي .

يذكر ان هذا المعرض يهدف إلى ابراز دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تأهيل الايادي السعودية لسوق العمل وعرض نماذج منهن في بيئة جاذبة لرواد العمل وتحقيق رؤية ٢٠٣٠ من خلال طرح شراكات ومبادرات مجتمعية كما احتوى المعرض على عدد من البوثات لاطلاع المجتمع على انتاجات المتدربات في تخصصات الكليه وتقديم خدمات متنوعه للمجتمع بمختلف شرائحه وعرض لمشاريع خريجات من الكلية كما احتوى المعرض على مشاركة من شركاء نجاح من سوق العمل

وتم اطلاق عده مبادرات تستهدف المجتمع من خلال المعرض.

كما يتواجد الركن الرئيسي بالمعرض للتعريف بالتدريب التقني ومسيرة نشأته وانجازاته كما احتوى على تعريف بالكليه التقنيه للبنات بالدوادمي ومختلف وحداتها من وكالات وخدمات تقدمها واستعراض لاختراعات المتدربات في الكلية كما احتوى على مشاركة لمركز خدمه المجتمع بالكليه للتعريف بالبرامج التدريبية القصيرة التي تقدم للمجتمع كما شارك من وحدات البنين بالمحافظة المعهد الصناعي في ركن تعريفي بالمعهد وخدماته ونماذج تدريبية منجزه من متدربيه.

و ركن لنادي الابداع والابتكار والذي تم استعراض ابتكارات متدربات الكلية ومواهبهم وتم دعوة موهوبي كل من جامعه شقراء وادارة التعليم لزياره الركن و عقد العلاقات مابين الموهبين لبدء الزيارات التبادلية فيما بينهم كما تم تجسيد مسرحية دارمية من قبل اعضاء النادي.

وسوف يقام المعرض على يومين في الفترة المسائية من الساعه ٤ عصرا وحتى ٩ ليلا.

وفي اليوم الاول لاقى اقبالا كثيرا من الزوار خلال الساعات الاولى .

حيث تم توزيع كوبونات مجانية يقدمها قسم التجميل للزوار لتقديم الخدمات لهم.

والقى اعجابا من الكثير لانه استهدف الاطفال ايضا والرسم على الوجه وعمل مكياج سنمائي وتساريح وعمل المنكير للزائرات .