«عمر البشير» يرفض التعامل مع الجنائية الدولية

وكالات(صدى):

رفض الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية حيث وصفها بالمسيسة.

وقالت مصادر إن الحكومة السودانية والمتمردين اتفقوا على مثول المتورطين بجرائم حرب في دارفور، أمام المحكمة الجنائية الدولية.

في حين وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، إن الحكومة اتفقت مع جماعات التمرد في إقليم دارفور خلال محادثات سلام في جوبا، على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ويذكر أن المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، فاتو بنسودا، قد حثت حكومة السودان على ضمان تقديم المتهمين الخمسة بارتكاب جرائم الحرب في دارفور، بمن فيهم الرئيس السابق عمر البشير، إلى العدالة.